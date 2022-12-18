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شرطة أبوظبي تستقبل القطريين بالأعلام

شرطة أبوظبي تستقبل القطريين بالأعلام
19 ديسمبر 2022 02:09

أبوظبي (وام)

استقبلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مطارات أبوظبي، الأشقاء القطريين لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي، بالأوشحة والأعلام، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة والذي يصادف 18 من ديسمبر متمنين دوام العز والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لدولة قطر.
وعمت مظاهر الفرح كافة المنتسبين ومختلف العاملين معربين عن تمنياتهم لدولة قطر دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء ووالرخاء في احتفالاتها بانجازات مسيرتها التطويرية.

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وكان في استقبال الأشقاء القطريين عدد من الضباط والشرطة النسائية من إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ والشركاء الاستراتيجيين، وتم توزيع الأوشحة المزينة بأعلام البلدين الشقيقين.
وعبر المواطنون القطريون عن عميق شكرهم وامتنانهم لحفاوة الاستقبال في وطنهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

شرطة أبوظبي
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قطر
مطار أبوظبي الدولي
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