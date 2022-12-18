«إقامة دبي» ترحب بالقطريين بختم مميز

دبي (الاتحاد)

تحت شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير»، احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باليوم الوطني القطري، وتشارك الشعب الشقيق أفراحه بهذه المناسبة الوطنية، التي تأتي في الـ18 من ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات، وتنظيم حزمة متميزة من الفعاليات، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتعبّر «إقامة دبي» عن احتفائها بهذه المناسبة من خلال استقبال الأشقاء القطريين عبر مطارات دبي بالترحيب وبختم مميز يحمل شعار «الإمارات - قطر كل عام وأنتم بخير». وتغير إضاءة البوابات الذكية في مطارات دبي إلى اللون العنابي، وتزين منصات جوازات دول مجلس التعاون بورود بألوان العلم القطري.

كما قامت إقامة دبي بتوزيع شرائح اتصال مجانية «تواصل بسعادة» على المسافرين القادمين للدولة عبر مطارات دبي والاستمتاع بالعروض التي تقدمها هذه الشرائح.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن احتفاء قطر بيومها الوطني هذا العام يأتي متميزاً ومختلفاً، حيث يتزامن مع نهائيات كأس العالم، باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» ليضاف إلى سجلاتها الزاخرة بالمنجزات، وفي إطار دعم دولة الإمارات لشقيقتها قطر في استضافة بطولة كأس العالم، خصصت بطاقة هيا التي أتاحت لمشجعي مونديال قطر الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة؛ وذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد الخليجي والعربي نحو الأمام. ورفع الفريق محمد أحمد المري بالمناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الحكومة القطرية قيادة وشعباً، متمنياً للدولة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.