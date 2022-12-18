وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: الإمارات ضمن أقل دول العالم في معدل الإصابة بأمراض السرطان

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن معدل الإصابة العام بسرطان الثدي بين النساء على مستوى الدولة، بلغ 27.3 حالة لكل 100.000 من النساء، مشيرة إلى أن الإحصائيات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية - الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC-WHO) لعام 2020، تؤكد أن الإمارات تُعد من أقل دول العالم في معدلات الإصابة بأمراض السرطان، وبما في ذلك سرطان الثدي.

وأشارت الوزارة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إلى أن سرطان الثدي يُعد هو الأكثر انتشاراً بين السرطان التي تصيب النساء عالمياً، وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة، إلى أن عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي تمثل 36.1% من إجمالي حالات السرطان المكتشفة بين النساء، بينما يمثل 20.2 من إجمالي حالات السرطان المكتشفة لكلا الجنسين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تبذل جهود كثيرة للتوعية والوقاية من الإصابة بأمراض السرطان على اختلاف أنوعها، مشيرة إلى أن آخر حملة توعية نظمتها كانت تتعلق بسرطان الثدي بالتعاون مع القافلة الوردية، تحت شعار «افحصي وطمنينا»؛ بهدف رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية.

وذكرت أن الحملة ساهمت في دعم الشراكة والتعاون بين كافة الهيئات الصحية الحكومية والخاصة لدعم جهود الوزارة في مكافحة سرطان الثدي.

واستهدفت حملة التوعية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجهاز «ماموغرام» للسيدات البالغات 40 عاماً من العمر فما فوق، وخصوصاً اللواتي لم يقمن بإجراء الفحص منذ أكثر من عامين.

وشملت أيضاً إجراء الفحوص السريرية والفحص الإشعاعي «الماموغرام»، وذلك تحت إشراف طبي تخصصي مبني على المعايير والتوصيات العالمية، وتدعم الحملة الشراكة والتعاون بين كافة الهيئات الصحية الحكومية وغير الحكومية لدعم جهود الوزارة في مكافحة سرطان الثدي.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تدعم الجهود الدولية في تعزيز الصحة العامة للمجتمعات وإرساء شراكات عالمية، حيث شاركت مؤخراً في النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي تحت شعار «كلُّ خطوة مُهمَّة».

وشددت على أهمية دعم الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الصحة العامة للمجتمعات، من خلال نشر الوعي للحد من الأمراض غير السارية كالسكري والسمنة والقلب، إلى جانب تحسين الصحة النفسية وتحفيز الطاقات الإيجابية ودعم القدرات الإنتاجية.

وعن جهود الوزارة في مجال مكافحة الأمراض السارية، أفادت الوزارة، أنها أطلقت مؤخراً المركز الرقمي للترصد الصحي وهو مشروع منصة صحية رقمية مبتكرة لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض السارية بالاعتماد على بيانات المنظمات العالمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في استخدام منصة موحدة لقراءة البيانات الصحية العالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت: «يساهم هذا المشروع في خدمة أهداف الصحة العامة وتطوير تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المؤثرة، للحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والإنذار المبكر، واتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات والتهديدات الصحية».

تحديات المستقبل

يعتبر المشروع مرحلة متقدمة على طريق مواجهة تحديات المستقبل وترسيخ مكانة الإمارات على أجندة المستقبل في الرعاية الصحية، وتعزيز مساهمة الدولة في المواجهة الاستباقية للأزمات الصحية، من خلال ابتكار حلول مستدامة لمستقبل الرعاية الصحية وإطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة.

ويرسخ مشروع المركز الرقمي للترصد الصحي، الجانب الوقائي ومكافحة الأمراض ودمج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في الخدمات الصحية والوقائية، للوصول إلى منظومة صحية مستدامة تسعد أفراد المجتمع وتضمن أعلى مستويات الصحة لهم. وتطرقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى برنامج الصحة العامة الإلكتروني للتسجيل والترصد والإنذار المبكر، الخاص بالجمع والتحليل المستمر والمنهجي للبيانات المتعلقة بصحة المجتمع لتحديد المخاطر الصحية لتخطيط وتنفيذ تدخلات الصحة العامة وتقييم فعالية الإجراءات.

وذكرت الوزارة، أنه يدعم إيجاد طرق جديدة لجمع البيانات وتنظيم تدفق المعلومات عبر جميع مستويات الصحة العامة، والوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، وإدارة هذه البيانات واستخدامها لاتخاذ القرارات لحماية الصحة العامة.