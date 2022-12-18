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فارس المزروعي: منظومة العمل الأمني في الإمارات متكاملة

فارس المزروعي: منظومة العمل الأمني في الإمارات متكاملة
19 ديسمبر 2022 02:06

أبوظبي (وام) 

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ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، دعم القيادة الرشيدة الذي أسهم في تحقيق نهضة أمنية شاملة، أصبحت مرتكزاً لحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولتنا، والتي تضعها في مصاف أقل الدول من حيث معدلات الجريمة على الصعيد العالمي. وأكد معاليه في تصريح بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن منظومة العمل الأمني في دولة الإمارات تعد متكاملة من حيث الجاهزية والتطور لتعزيز الأمن والأمان.
وقال إن يوم الشرطة العربية هو مناسبة مهمة لتكريم وتقدير منتسبي الشرطة الذين يؤدون رسالتهم على الوجه الأكمل، ويقومون بواجبهم خير قيام، انطلاقاً من اقتناعهم الراسخ بأن أمن هذا الوطن واستقراره هو أمانة في أعناقهم، وعليهم أن يكونوا أهلاً لحمل هذه الأمانة التي عاهدوا الله والوطن والقيادة الرشيدة على القيام بها، فتحيةً وتقديراً للجميع بمختلف الرتب وفي كل مواقع العمل والمسؤولية.
وأعرب عن الاعتزاز بما حققته مسيرة العمل الأمني من إنجازات ريادية في وطن الخير والعطاء، مستعرضاً آخر المؤشرات التي صدرت في سبتمبر 2022 حيث حصدت دولة الإمارات، المراكز الأولى في أبرز التقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، مُرسخةً بذلك مكانتها العالمية وجهةً مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار، وحجزت خمس مدن إماراتية مواقعها ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم، الصادرة عن موقع «نومبيو» الدولي. ولفت إلى أن أجهزة الشرطة في الإمارات تعد من الأجهزة الأمنية المحظوظة بفضل ما توفر لها من دعم ورعاية واهتمام للارتقاء بإمكانياتها وتدريب عناصرها على أحدث المستجدات الأمنية في مواجهة الجريمة والسيطرة عليها والحد منها ومواجهتها وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى تواكب أحدث ما توصلت إليه أجهزة الشرطة والأمن عالمياً.
وأكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير السلامة، مسؤولية لا ينهض بها رجال الشرطة وحدهم، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع، وأن على أن الجميع ينهضوا بدورهم في هذه المسؤولية من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع القائمين على تنفيذه.

فارس المزروعي
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