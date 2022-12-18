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قيد جديد للمهندسين عبر «تم»

قيد جديد للمهندسين عبر «تم»
19 ديسمبر 2022 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد عبر منصة «تم»، للحصول على البطاقات التي تخولهم إلى التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك عبر 3 ورش توعية افتراضية نظمتها البلدية من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة التصنيف وقيد المهن خلال الربع الرابع من عام 2022؛ بهدف التعريف بنظام قيد المهندسين، والتوعية بكيفية وآلية التقديم على خدمات القيد من خلال منصة «تم».
وشارك في الورش التي تم تنظيمها على مدى ثلاثة أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 - بواقع ورشة في كل شهر - المئات من المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمعنيين في شركات البناء والإنشاء ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وتم خلال الورش استعراض آليات التقديم على خدمات قيد المهندسين عبر منصة «تم»، وتعريف المشاركين بمتطلبات التقديم، وبالإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين وتصنيف الاستشاريين، بالإضافة إلى تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين والإجابة عنها من خلال المتحدثين في كل ورشة، والذين أكدوا أنه يتوجب على المهندسين إظهار بطاقات القيد على المخططات الهندسية التي يعملون عليها، كما يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
منصة تم
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