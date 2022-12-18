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افتتاح مواقف للسيارات بالطاقة الشمسية في الشارقة

خلال الافتتاح (من المصدر)
19 ديسمبر 2022 02:06

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع مواقف السيارات الجديد المزود بالألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة والنظيفة وذلك في إطار جهود الهيئة التي تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية وإحداث نقلة نوعية في مسار مشاريعها بحيث تواكب التطورات الحديثة في مجال الطاقة وتساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواجهة التحديات الخاصة بالاحتباس الحراري.
وشمل المشروع تركيب 240 لوحاً شمسياً ثنائي الوجه، قدرة كل منها 530 واط ويصل إجمالي الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من المشروع في العام إلى 205.000 كيلوواط/ ساعة وتدخل الطاقة المولدة في الشبكة، كما تضمن المشروع عدد 4 شواحن سيارات كهربائيه سريعة بقدرة 22kW للشاحن وذلك في إطار خطة إمارة الشارقة للتوسع في تنفيذ شواحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق الإمارة وتم التنفيذ وفق أفضل المواصفات.
وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال افتتاح المشروع، أن إنشاء مواقف سيارات تنتج الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية يساهم في تعزيز مفهوم المباني الخضراء والمستدامة، ونشر ثقافة الاستدامة في استهلاك الطاقة، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويؤكد التزام الهيئة نحو توفير أفضل الخدمات، وحرصها على تنفيذ المبادرات الخاصة بالتحول إلى مبان مستدامة.
وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عن طريق التكامل بين الهيئات والمؤسسات المختلفة، وتضافر الجهود من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج البيئية المستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تشجيع مختلف الفئات على التوسع في التجربة في المباني العامة والخاصة، ما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

مواقف السيارات
الطاقة الشمسية
الشارقة
الاحتباس الحراري
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