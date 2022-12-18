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بلدية الحمرية تطلق حملة «بيئتي.. مسؤوليتي»

بلدية الحمرية تطلق حملة «بيئتي.. مسؤوليتي»
19 ديسمبر 2022 02:06

الشارقة (وام) 

أطلقت بلدية الحمرية حملتها البيئية التوعوية «بيئتي.. مسؤوليتي» الهادفة إلى توعية زوار حديقة الشاطئ بالحمرية بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة وتعزيز المسؤولية البيئية لدى الزوار.
تهدف الحملة التي انطلقت مساء أمس الأول إلى الحد من الممارسات البيئية الخاطئة عبر إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والترفيهية التي تواصلت على مدار يومين وتستهدف كل الزوار والسياح مرتادي حديقة شاطئ بحر الحمرية، كما تعزز الحملة في ضوء فعالياتها ومبادراتها من مؤشرات الوعي البيئي لدى مرتادي وقاصدي حديقة الشاطئ بالحمرية لضمان استمتاعهم بجماليات وأجواء المنطقة والمحافظة على مكوناتها الطبيعية.
وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، إن حملة «بيئتي.. مسؤوليتي» تؤكد حرص بلدية الحمرية على إطلاق كل الفعاليات والبرامج التي تعزز الوعي البيئي لدى القاطنين والزوار والسياح بما يتناسب مع كل الفئات المستهدفة من كبار السن والعائلات والأطفال في أجواء استثنائية من السعادة والمرح، لافتاً إلى استمرارية الحملة بالتزامن مع الإقبال من الزوار ومرتادي حديقة الشاطئ بالحمرية والمرافق العامة والشواطئ.
ومن جانبه أوضح عمار علي المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الحمرية أن الحملة البيئية تستهدف توعية الزوار بيئياً حيال الموضوعات المتعلقة بمخاطر إشعال النار وكيفية التخلص من فحم الشواء بشكل آمن وأضرار رمي المخلفات في الأماكن العامة.

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عروض للأطفال
قالت عائشة سلطان محمد رئيس قسم إدارة مرافق المدينة في البلدية إن حملة «بيئتي.. مسؤوليتي» تضمنت تقديم عرض مسرحي بعنوان «كشته» قدمتها إدارة الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة في شرطة الشارقة إلى جانب عقد ورشة بيئية تفاعلية بعنوان «ببيئتي أرتقي» واستهدفت الأطفال المرافقين لذويهم في الحديقة وندوة تعريفية بالحملة وورشة تدريبية مقدمة من مفتشي البلدية لتوضيح آليات التعامل مع فحم الشواء والطرق الصحيحة للتخلص الآمن وعرض سينما الأطفال بعنوان «كن لطيفاً مع البيئة» والمشتمل على عروض سينمائية ممتعة للأطفال إضافة إلى العديد من الفعاليات.

بلدية الحمرية
البيئة
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