«زراعة الشارقة» تتعاون مع «كوينزلاند»

الشارقة (وام)

بحث الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة خلال لقائه وفداً من جامعة كوينزلاند الأسترالية في مزرعة القمح، بمنطقة مليحة سبل توطيد العلاقات مع المؤسسات التعليمية من خلال التعاون في تطوير البرامج والأنشطة البحثية في البذور وعلوم الزراعة وأنظمة الري التى تعمل بأحدث التقنيات الحديثة. وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي خلال اللقاء أهمية الاستفادة من المؤسسات التعليمية والبحثية في المجال الزراعي والحيواني، وتسخير تلك الإمكانيات في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني. حضر اللقاء كلاً من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم والدكتورة ميليسا فيتزجيرالد المدير المؤقت لكلية الزراعة وعلوم الغذاء بجامعة كوينزلاند والدكتور نايغل بيركنز رئيس كلية العلوم البيطرية في جامعة كوينزلاند.