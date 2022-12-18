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حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير فهد

حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير فهد
18 ديسمبر 2022 22:15

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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