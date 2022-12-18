حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير فهد
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير فهد
18 ديسمبر 2022 22:13
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.