منال بنت محمد: الإمارات ماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
منال بنت محمد: الإمارات ماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
18 ديسمبر 2022 19:49
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ماضية في تحقيق التقدم والازدهار بمختلف القطاعات والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي كانت الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بها وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية. وقالت سموها: إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كثف جهوده خلال السنوات الماضية وسيواصلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتعزيز مكانتها بين أفضل الدول في التوازن بين الجنسين بما يتناسب والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال دعم وإنجاح دور المرأة على مدى الخمسين عاماً الأولى من تأسيسها بدعم متواصل من القيادة الرشيدة والاستفادة من البنية التشريعية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجميع. - نقلة نوعية في التصنيف العالمي وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق نقلة نوعية في تصنيفها العالمي بمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لهذا الدعم من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث تقدمت إلى المركز الـ 11 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2022، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال 7 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث كانت في المرتبة الـ 49 عام 2015، كما تأتي في المرتبة الأولى عربياً بهذا المؤشر العالمي الهام خلال السنوات الأخيرة، وسيواصل المجلس جهوده لتعزيز هذه المكانة العالمية المتقدمة ضمن استراتيجية عمله للانتقال من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة تصدير أفضل الممارسات. كما أعربت سموها عن اعتزازها بالتفاعل الإيجابي للقطاع الخاص الإماراتي، بشركاته الوطنية والعالمية، مع مبادرة «التعهد الخاص بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بصفة عامة ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة، مشيدةً سموها بانضمام 18 شركة جديدة إلى هذا التعهد الطوعي، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت عليه إلى 56 شركة ومؤسسة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالدولة والعديد من دول العالم.