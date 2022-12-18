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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
18 ديسمبر 2022 14:43

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود. كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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المصدر: وام
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خادم الحرمين الشريفين
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