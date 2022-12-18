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حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

حاكم رأس الخيمة
18 ديسمبر 2022 13:18

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وقال سموه في برقيته: "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشعب دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني.. علاقاتنا الأخوية متينة، ترتكز على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين... أتمنى لدولة قطر مواصلة مسيرة التطور والنماء، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء". كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة.

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