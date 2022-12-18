محمد بن راشد يهنئ قطر باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بعيدهم الوطني المجيد.

وقال سموه، عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم.. قطر رفعت سقف المونديال.. ورسخت معايير عربية أمام العالم في حسن وروعة التنظيم..".