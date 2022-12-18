محمد بن زايد: كل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وشعب قطر بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه، عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني، ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".