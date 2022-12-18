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محمد بن زايد: كل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار

محمد بن زايد: كل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار
18 ديسمبر 2022 10:25

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وشعب قطر بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه، عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني، ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
تميم بن حمد
محمد بن زايد
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