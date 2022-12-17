سلطان القاسمي يؤكد أهمية رعاية الأجيال

الشارقة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية رعاية الأجيال في بناء المجتمعات، وذلك من خلال توفير كل ما يسهم في تربيتهم وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوجيههم بشكل سليم لمستقبل ناجح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه، صباح أمس، خلال زيارته لمركز ناشئة واسط، حيث التقى سموه منتسبي ناشئة الشارقة، واطلع على الأنشطة المقدمة في المراكز وأبرز الإنجازات المحققة في مختلف المجالات.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى متابعته وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بشكل يومي، لما تقدمه مؤسسات الشارقة المعنية برعاية كافة أفراد الأسرة، وتساهم في التأهيل السليم لأبناء وبنات الشارقة، ومنها المؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن.

وأوضح سموه، أن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تسهم في تأهيل الأجيال من خلال رعاية منتسبي مؤسساتها المتكاملة منذ الطفولة وعلى مدار 25 عاماً، ليكون نتاجها أفراداً يمتلكون رجاحة العقل والنضج ويؤسسون أُسراً مستقرةً ويتحلون بالعلم والمهارات، ويسهمون في خدمة المجتمع بأعمالهم واختراعاتهم وأبحاثهم.

وأعرب سموه عن سعادته وافتخاره بما حققه منتسبو ناشئة الشارقة من إنجازات متنوعة في كافة المجالات العلمية والتقنية والثقافية والرياضية وغيرها، مشيداً بالجهود المبذولة في تأهيل النشء، وأكد ضرورة مواصلة العمل على اكتساب المعرفة والمهارات الحديثة والمفيدة وتحقيق الإنجازات وعدم اليأس من الإخفاقات في البداية، بل التعلم منها واعتبارها حافزاً للاستمرار.

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية البحوث في تطوير العلوم والمهارات للشباب والمساهمة في اكتشاف كل ما هو جديد في صنوف العلم والمعرفة والتكنولوجيا، مشيراً إلى الكثير من الاختراعات والبحوث العلمية التي تسجل للشارقة، ودعا سموه منتسبي الناشئة لزيارة مختبرات جامعة الشارقة والجامعة الأميركية للاطلاع على ما تضمه من مرافق حديثة ودقيقة تساهم في إجراء الأبحاث واكتشاف النتائج العلمية المبهرة، مشيراً سموه إلى الكثير من الاختراعات والأبحاث العلمية التي تسجل للشارقة.

ولفت سموه إلى الفرص التي يتيحها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاطلاع على التجارب الرائدة في مجال البحوث والاختراعات، والتعرف على المؤسسات المتخصصة في المجالات العلمية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الأبحاث.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من النصائح لمنتسبي مؤسسات ربع قرن للمحافظة على الأخلاق الكريمة والسلوك القويم في التعامل مع أسرهم ومجتمعهم وتعزيز صلتهم بربهم، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التعلم والاجتهاد والاستفادة من كافة المرافق والخدمات والفرص التي تتاح لهم ليصبحوا ناجحين ومتمكنين.

وفي مستهل جولته، تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة بطاقة العضوية الشرفية لمنصة «هِمه» التي توفر العديد من المزايا والخدمات لحاملها من منتسبي مراكز الناشئة، كما اطلع سموه على مختبر العلوم والتكنولوجيا الذي يضم عدة مشروعات، أبرزها إعادة تدوير العلب البلاستيكية التي تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحد من النفايات، والمشاريع العلمية، مثل مثلث التنبيه الآلي للطوارئ ومشروع محطة الطوارئ الذكية ونظام حصاد الطاقة، وأجهزة الزراعة المائية المعبأة بمجموعة من النباتات الورقية ومحاليل الزراعة المائية.

مختبر العلوم

يضم مختبر العلوم والتكنولوجيا، نماذج من روبوتات تمت صناعتها بأيدي منتسبي ناشئة الشارقة لتأدية مهام محددة والتحكم بها بواسطة جهاز التحكم، وركن شرائح الأردوينو وبرمجتها، إضافة إلى جهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تتم من خلالها طباعة الأشكال ثلاثية الأبعاد والحرق بالليزر والحفر على الخشب.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مشروع البرمجة «مبرمج القرن» الذي يستعرض مجموعة من مشروعات الفرق البرمجية في ناشئة الشارقة، كما زار سموه ركن حصاد المراكز مستمعاً إلى شرحٍ من المنتسبين حول أبرز إنجازاتهم، مثل مشروع التطبيق الإلكتروني «دكان» والمشاركات الأدبية وعرض الكهرباء المنزلي ونتاج المسارح، إضافة إلى الحدادة الفنية وإنجازات رياضة الجودو والقوس والسهم.

وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المكتبة، والتقى أعضاء نادي الكتاب الذين استعرضوا تجاربهم حول تأثير القراءة في تطوير شخصيتهم وزيادة معرفتهم، كما تجول سموه في ركن صناعة التيراريوم، وهي مهارة إنشاء وإعداد أحواض زراعية تقوم على مبدأ تكوين لوحة فنية من تجميع النباتات ودمجها مع الأحجار والرمال، إضافة إلى ركن الألعاب الإلكترونية واستوديو صناعة المحتوى الذي يضم مختبراً لمونتاج الأفلام السينمائية، وورشة الفنون التشكيلية التي تضم فن الكونكريت وطاولات الريزن وصناعة نماذج كأس العالم والشطرنج وفن الرسم على الخشب.

واختتم سموه جولته بالتعرف على إنجازات المسرح وفنون العرض التي تضمنت تجربة فرقة المسرح في المشاركة ضمن فعاليات تتويج الشارقة ضيف شرف معرض المكسيك الدولي للكتاب 2022م.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء مجلس أُمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.