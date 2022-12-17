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الإمارات

رئيس كوستاريكا يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الإمارات

رئيس كوستاريكا خلال تسلم أوراق اعتماد سفيرة الإمارات (وام)
18 ديسمبر 2022 02:38

سان خوسيه (وام)

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تسلم فخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، أوراق اعتماد روضة محمد العتيبة، سفيرةً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك في مراسم استقبال أقيمت في قصر الرئاسة في العاصمة «سان خوسيه».
ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة الرئيس تشافيس روبلز وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة تشافيس روبلز السفيرة العتيبة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنّى فخامته للسفيرة التوفيق في مهام عملها وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها. من جهتها، أعربت العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوستاريكا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
كوستاريكا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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