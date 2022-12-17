حفل زفاف جماعي لـ 66 عريساً في مجلس الوثبة

أبوظبي (وام)

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، حفل زفاف جماعي ضم 66 عريساً في مجلس الوثبة.

حضر الحفل الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وذوي العرسان. وأعرب خليفة سالم المنصوري رئيس لجنة مجلس الوثبة عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي، وحرصها على تعزيز أواصر الترابط والتماسك في مجتمع الإمارات، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة لتنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بشباب الوطن وأبنائه والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم. وتخللت حفل الاستقبال الأهازيج والفقرات الشعبية والتراثية التي قدمتها فرق الفنون الشعبية أمام المجلس.

يذكر أن العرس الجماعي ضم عريساً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته.