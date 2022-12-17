«الأعمال الخيرية العالمية» تختتم حملة «صحتهم أمانة 2022»

عجمان (وام)

اختتمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2022، التي استمرت شهرين؛ بهدف علاج الحالات المرضية، وتوفير الرعاية الصحية في مناطق عملها، حيث نفذت مبادرات ومشاريع بقيمة 5 ملايين و760 ألف درهم.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام لـ«الهيئة»: «بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم المحسنين والمحسنات من أبناء الإمارات، استطعنا خلال هذه الحملة المباركة التي استمرت شهرين، علاج مئات المرضى، وصيانة وبناء العديد من المراكز الصحية والعيادات الطبية في مناطق الفقر والحاجة، إلى جانب كفالة الأطباء، وتسيير الحملات الصحية، وتأمين الأجهزة الطبية، وغيرها من المشاريع الإنسانية والخيرية».

وأضاف: حملة «صحتهم أمانة» ركزت بشكل كبير على الأيتام والأسر المتعففة، وعززت تواجد «الهيئة» الميداني في الدول المحتاجة من خلال زيارة المناطق التي تفتقر للرعاية الصحية، إضافة لزيارة بيوت المرضى الفقراء والاطلاع على أوضاعهم، مؤكداً أن نجاح الحملة للعام الثاني على التوالي يعكس الصورة المشرقة للإمارات بلد الإنسانية، ويظهر مدى العطاء والخير المتأصل في أبناء وطننا العزيز.

وتوجه المستفيدون من الحملة بالشكر والتقدير لكل من خفف آلامهم وداوى أوجاعهم ووقف إلى جانبهم، سائلين الله تعالى أن يبارك في أموالهم، ويطيل في أعمارهم، ويجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.