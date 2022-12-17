«هيئة المعرفة» تحدد الرسوم «الإلزامية» و«الاختيارية»

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن صلاحية بطاقة الرسوم الدراسية تسري لعام دراسي واحد، وهي متوفرة لكي يطلع عليها ولي الأمر عبر ثلاث قنوات هي الموقع الرسمي للهيئة، وعقد ولي الأمر والمدرسة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة.

وتتضمن البطاقة المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها في جميع المدارس الخاصة في الإمارة، وهي تشمل جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية.

وأكدت هيئة المعرفة أن الرسوم الدراسية التي تنظمها تتضمن رسوم طلب التسجيل، والتسجيل، وإعادة التسجيل، لافتة إلى وجود عدد من الرسوم التي لا تقع تحت تنظيمها ولا تتعلق مباشرة بعملية تقديم المنهاج التعليمي مثل النقل المدرسي، والرحلات الميدانية، والأنشطة اللاصفية، والزي المدرسي، ورسوم الكتب.

وشرحت هيئة المعرفة أن الرسوم الإلزامية هي رسوم تتولى هيئة المعرفة تنظيمها والموافقة عليها. أما الرسوم الاختيارية فهي عادة للخدمات التي لا تعد جزءاً من عملية تقديم المنهاج التعليمي، وتوفرها المدرسة أو جهة أخرى، وتخضع هذه الخدمات لبنود وأحكام العقود الأخرى بين المدرسة وولي الأمر.

وأشارت إلى أنه سيكون لكل مدرسة من المدارس الخاصة بدبي بطاقة رسوم خاصة بها لكل صف دراسي، تتوفر لأولياء الأمور قبل بداية كلّ عام دراسي، كما ستكون ملحقة بعقد ولي الأمر والمدرسة.

وبالنسبة لخدمة الكتب التي تقع ضمن الرسوم الإلزامية لبعض المدارس، والرسوم الاختيارية لمدارس أخرى، شرحت هيئة المعرفة أن اقتناء الكتب الدراسية يعدّ جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، وعليه ينبغي على كل طالب اقتناء هذه الكتب. ولا يشير المصطلحان «الإلزامية» و«الاختيارية» في البطاقة إلى عملية اقتناء الكتب بحد ذاتها، بل إلى طريقة شرائها. ففي المدارس التي تكون فيها رسوم الكتب إلزامية، يكون شراء الكتب إلزامياً من المدرسة حصراً. أما في المدارس التي تكون فيها رسوم الكتب اختيارية، فيكون لولي الأمر حرية شراء الكتب من المدرسة أو من أي جهة أخرى تتوفر لديها. علماً أن رسوم الكتب تكون مشمولة ضمن الرسوم الدراسية في بعض المدارس، وفقاً لهيكلة رسومها.

وتشكّل بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً به لأولياء الأمور، حول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم، بالإضافة إلى البنود التي تشمل رسوماً اختيارية، فضلاً عن الخصومات والمِنَح الدراسية التي تقدمها المدرسة، والمعتمدة مسبقاً من الهيئة، إذ تتم مراجعة البطاقة.