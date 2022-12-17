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بلدية أبوظبي تسمح بالشواء في 24 حديقة

بلدية أبوظبي تسمح بالشواء في 24 حديقة
18 ديسمبر 2022 02:37

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي 24 حديقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي مسموح بالشواء فيها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
وأوضح حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة في جلسة حوارية عبر البث المباشر على منصة بلدية مدينة أبوظبي بموقع إنستغرام أن البلدية وفرت أماكن خاصة للشواء في 24 حديقة من أصل 115 حديقة موزعة في جزيرة أبوظبي وضواحيها والبر الرئيسي، فيما وفرت 20 موقعاً في متنزه ياس الشمالي لاستخدام المناقيل الشخصية من قبل زوار الحديقة لمن يرغب في ذلك.
وأكد الدرعي ضرورة التزام زوار المرافق العامة بالشواء في الأماكن المخصصة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
وأوضح أنه يسمح بالشواء فقط في المناطق المخصصة للشواء (المشاوي الحجرية والإسمنتية المبنية كأماكن للشواء) وليس في سائر أرجاء الحديقة. كما يمنع المتنزهون من الشواء أو استخدام أي معدات إشعال للفحم أو الخشب داخل الحدائق غير المسموح بالشواء فيها.
ودعا الجمهور إلى التعاون مع فرق البلدية، والالتزام بكل التوجيهات والإرشادات في مختلف الحدائق، لما له من جانب إيجابي يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة بشكل يتوافق مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أنه في هذه الفترة من العام والتي تشهد زيادة في إقبال الجمهور إلى الحدائق، يكثف مفتشو البلدية جولاتهم الميدانية، خصوصاً في أوقات العطل الرسمية بهدف توعية الجمهور حول الممارسات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع بشكل عام، وحثهم على المساهمة في حماية الحدائق والمسطحات الخضراء ولتجنيبهم المخالفات المترتبة على ذلك.
وأكد الدرعي أن فرق البلدية تستهدف التوعية وليس توجيه المخالفات، ولكن في حال تكرار المخالفات من الجمهور، يحق آنذاك لمفتشي البلدية تطبيق المخالفات على الممارسات السلبية التي تشمل نار الشواء والشيشة، وتحطيم أو تشويه ممتلكات الحديقة أو إزالة النباتات، والسير بالمركبات على الحشائش، أو ممارسة أي نشاطات قد تؤدي لإعاقة مستخدمي الحدائق.

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تعاون
وأشار الدرعي إلى أن البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وفرت حاويات مخصصة للتخلص من نفايات الشواء وبقايا الرماد دون الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار.
وبين أن البلدية تقوم بحملات توعوية متضمنة بث رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي (تويتر – إنستغرام – فيسبوك)، وإرسال رسائل نصية توعوية للمحافظة على المرافق العامة بلغات عدة لاختلاف جنسيات الجمهور الزائر للحدائق والمرافق العامة، ومنشورات توعوية عبر تطبيق (فريجنا).

بلدية أبوظبي
أبوظبي
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