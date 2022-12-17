نشرت محادثات شخص مع أخته المتوفاة فألزمتها المحكمة بالتعويض

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نشرت سيدة محادثات واتسآب بين شخص وشقيقته المتوفاة بقصد الإساءة إليه مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها أمام الجهات القضائية التي أدانت السيدة وصدر حكم جزائي بإدانتها نتيجة لذلك الفعل، وبناء عليه رفع الشخص دعوى تعويض ضد السيدة طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100000 درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب بعد أن قامت بإرسال صور محادثات تمت بين المدعي وأخته المتوفاة وذلك بقصد الإساءة له وقد نتجت عن خطئها أضرار مادية ومعنوية ونفسية لحقت بالمدعي.

وعقب تداول القضية في الجلسات قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (4 آلاف درهم) أربعة آلاف درهم وألزمتهما بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي قد أدان المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على خصوصية المجني عليه (المدعي) ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وأن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

تعويض

كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور، فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد ثبت لها خطأ المدعى عليها وفقاً لما سبق بيانه من اعتداء على خصوصية المدعي وإرسال المحادثة التي تمت بينه وبين أخته المتوفاة له وللغير والذي ألحق بالمدعي أضراراً نفسية ومعنوية بسبب خطأ المدعى عليها والمتمثلة في ما أصابه من حزن وأسى وحسرة مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل تلك الأضرار المعنوية كاف في مبلغ 4000 درهم وبه تقضي المحكمة.