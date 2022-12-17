«تم» نموذج عالمي لأفضل الخدمات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تواصل هيئة أبوظبي الرقمية قيادة جهود التحوّل الرقمي في أبوظبي، ترجمة للتوجيهات والرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة؛ وذلك بهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز ريادتها إمارةً تتمتّع ببنية تحتية رقمية متطوّرة وكوادر بشرية مؤهلة، وتواصل «الهيئة» استشراف مستقبل العمل الحكومي، وفقاً لأحدث الاتجاهات والمعايير العالمية، كما تواصل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي من أجل تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، بما ينسجم مع هذه الاتجاهات والمعايير، وإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم محاور أجندة أبوظبي الرقمية، والتي تشمل الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

جاءت مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022» تتويجاً لجهود هيئة أبوظبي الرقمية خلال هذا العام، حيث نجحت «الهيئة» في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لتنظيم المشاركة الأكبر لحكومة أبوظبي في تاريخ هذا الحدث العالمي المرتقب، حيث شاركت 35 جهة حكومية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي، والذي شهد استعراض أكثر من 100 مشروع ومبادرة رقمية مبتكرة ضمن محاور الأجندة الرقمية لإمارة أبوظبي، وإطلاق 23 مشروعاً ومبادرة جديدة في مشاريع التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى توقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وبلغ عدد زوّار جناح حكومة أبوظبي أكثر من 40 ألف زائر.

نموذج عالمي

وكثّفت «الهيئة» جهودها خلال عام 2022 لدعم وتمكين وتقديم حكومة رقمية مخصصة واستباقية ومتكاملة وآمنة، وهو ما تجسّد في الإنجازات التي حققتها الحكومة الرقمية، ضمن مختلف محاور الأجندة الرقمية، والتي كان من أبرزها التحوّل الرقمي الكامل للخدمات الحكومية في أبوظبي بنسبة 100%، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية رقمية تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية بسهولة ويسر لإنجاز معاملاتهم الحكومية من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

وجاء هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة والعالم ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة، حيث زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «تم»، وأشاد بجهود فرق العمل من مختلف الجهات الحكومية، وتعاونها المثمر والبناء لتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية في الإمارة.

وكان اختيار الأمم المتحدة لمنظومة «تم» كنموذج لأفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بمثابة شهادة عالمية على هذا الإنجاز الاستثنائي، حيث أشاد تقرير «الحكومة الإلكترونية 2022: مستقبل الحكومة الرقمية» بمدى فعّالية وتميّز المنظومة في ضمان اعتماد أفضل المعايير العالمية لتعزيز تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

النسخة المحدّثة

وشهد عام 2022 إطلاق النسخة المحدّثة من تطبيق «تم» الذكي، وذلك بعد عملية إعادة تجديد شاملة جرى خلالها إدخال تصميم جديد بالكامل لواجهة المستخدم، بالإضافة إلى رفع كفاءة التطبيق، وتوفير خاصية استعراض الخدمات، حسب الفئات أو الجهات الحكومية التي تقدّمها، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز تجربة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية، وإنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

وكانت «الهيئة» في وقت سابق من عام 2022 أطلقت النسخة الثانية من تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، وذلك في إطار حرصها على إشراك أفراد المجتمع في عملية التطوير المستمرة لتطبيق «تم» الذكي، حيث يتيح التحدي للمستخدمين إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي ثغرات رقمية قد تواجههم خلال استخدامهم للتطبيق.

أدوات تطوير

كما كشفت هيئة أبوظبي الرقمية عن آخر التحديثات على مشروع «أدوات تطوير منصة تم» TAMM OS2.0، والذي يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من تطوير خدماتها بصورة موحدة وسلسة ومتوافقة مع معايير منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وبما يضمن تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلّعاتهم. وتعزيزاً لمساعي حكومة أبوظبي للانتقال نحو اقتصاد رقمي غير نقدي، تعاونت «الهيئة» مع بنك أبوظبي الأول لتقديم حلول وخيارات جديدة لتسديد المدفوعات رقمياً ضمن منصة «سداد أبوظبي»، حيث جرى مؤخراً الكشف عن 4 بطاقات مدفوعة مسبقاً، لتمكين المتعاملين من أفراد ومؤسسات من سداد رسوم الخدمات الحكومية وفواتير المرافق والمصروفات النثرية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى تحويل المبالغ النقدية والشيكات والتحويلات المصرفية لمستخدمي بطاقات الدفع الرقمية.

رحلات جديدة

وشهدت منظومة «تم» إضافة رحلات وخدمات جديدة لتعزيز تجربة المتعاملين، ومن بينها رحلة «قيادة مركبة»، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتمكين المتعاملين من معرفة كل ما يتعلق بقيادة المركبات في أبوظبي وإنجاز الخدمات الخاصة بها رقمياً، ورحلة «تمكين أصحاب الهمم»، والتي جاءت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتمكين هذه الفئة من المجتمع من المشاركة في الأنشطة المجتمعية، واكتشاف الخدمات الاستشارية وطلب الدعم، والتقدّم للوظائف والتقدم إليها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الخاصة بمراكز تعليم أصحاب الهمم.

كما أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، منظومة دعم الاستقرار الأسري «مبروك ما دبّرت»، ضمن منظومة «تم»، والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بأصحاب الهمم المقبلين على الزواج للتيسير عليهم وتسهيل أمور زواجهم، حيث تمكنهم هذه الخدمات من تقديم طلبات منحة الزواج، والتقديم على برنامج الإسكان رقمياً لمواطني إمارة أبوظبي، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وتعاونت منظومة «تم» مع دائرة الصحة - أبوظبي لإصدار شهادات الميلاد رقمياً في إمارة أبوظبي، حيث بات بإمكان المنشآت الصحية إصدار إشعار عن الولادة عبر منصة «تم»، ليتم بعد ذلك إخطار ولي أمر المولود بخطوات التسجيل والدخول وإضافة الوثائق المطلوبة رقمياً، ودفع الرسوم والحصول على النسخة الرقمية من شهادة الميلاد. كما تعاونت المنظومة مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من أجل أتمتة الشهادات الجمركية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة، حيث أصبح بالإمكان تسجيل المركبات ووسائل النقل بسرعة وفعالية دون الحاجة إلى زيارة المراكز الجمركية، مما يساهم في توفير الوقت والنفقات.

واحتفت هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية خلال عام 2022 بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج أبوظبي الرقمي، والذي جرى إطلاقه لتعزيز مهارات موظفي حكومة أبوظبي في المجال الرقمي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تتيح لهم مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مسيرة التحول الرقمي في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

مستقبل العمل الحكومي

وفي إطار سعي حكومة أبوظبي إلى إحداث تحوّل قائم على البيانات وتسهيل الوصول إليها وزيادة تأثيرها، أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية برنامج «بيانات أبوظبي»، والذي يهدف إلى بناء قدرات الجهات الحكومية في مجال إدارة البيانات، وتفعيل وبناء أسس البيانات عبر القطاعات الحكومية، ونشر الأدوات التنظيمية للبيانات، وتطوير لوحات تحكّم لكل قطاع ليتم استخدامها على أعلى المستويات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين نضج إدارة البيانات عبر الجهات الحكومية في أبوظبي.

كما أطلقت «الهيئة» مشروع «أكاديمية البيانات» بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والذي يهدف لتطوير مهارات موظفي القطاع الحكومي في مجال البيانات، والمساهمة في بناء القدرات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقديم برامج ومساقات تدريبية متخصصة في مجال إدارة البيانات، بالتعاون مع نخبة من المحترفين والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

الأمن السيبراني

أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية خلال عام 2022 مشروع «العين السيبرانية» بالشراكة مع مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة «تريند مايكرو»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات السيبرانية لحكومة أبوظبي، وضمان أمن أصولها الرقمية، وذلك من خلال تطوير منصة رقمية متطوّرة مزوّدة بتقنيات وأنظمة هي الأولى من نوعها لكشف التهديدات السيبرانية حال حدوثها، والقيام بخطوات استباقية فعّالة لتقليل المخاطر وتوفير الحماية لمؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.

وأطلقت «الهيئة» حملة توعية تحت شعار «الأمن السيبراني مسؤولية الجميع»، بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي ومجلس الأمن السيبراني، وذلك من أجل رفع مستويات الوعي لدى موظفي القطاع العام وأفراد المجتمع حول التهديدات والمخاطر السيبرانية للحد منها، وذلك في إطار سعيها نحو تعزيز مكانة إمارة أبوظبي في مجال الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية في الإمارة.

وللمرة الأولى، استضاف جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية» مسابقة «تحدي المخترقين الأخلاقيين» «Capture the Flag، والتي تعتبر واحدة من أشهر المسابقات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في العالم، حيث هدفت المسابقة إلى تعزيز مهارات المخترقين، ممن يعملون على اختراق المواقع الإلكترونية والتطبيقات وشبكات الحاسوب لاختبار مستويات الأمن الخاصة بها، واستباق هجمات القرصنة التي قد تتعرض لها الشركات والهيئات الحكومية.

القمة

احتفى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 بهيئة أبوظبي الرقمية، وذلك بعد فوز مشروع «منصة بيانات أبوظبي المفتوحة» بجائرة القمة التي استضافها مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف في سويسرا.

وكرّمت هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية دفعة جديدة من موظفي حكومة أبوظبي المنتسبين لبرنامج «الاختصاصي المعتمد في إدارة البيانات» للجهات الحكومية، والذي يهدف إلى صقل المهارات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة البيانات وتوثيقها بمعايير عالمية، حيث وصل عدد موظفي حكومة أبوظبي من الحاصلين على شهادة «ممارس» في هذا البرنامج إلى 8% من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه الشهادة على مستوى العالم، وهو إنجاز فريد من نوعه، من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة في مجال بناء منظومة عمل قائمة على البيانات.

وافتتح مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية مركز «المستقبل للابتكار» التابع لشركة «أوراكل»، والذي سيعمل كمنصة تجمع الجهات الحكومية وعملاء الشركة وشركائها للاستفادة من التقنيات الناشئة في دفع الابتكار الرقمي، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة في إمارة أبوظبي.

شراكات عالمية

وقّعت هيئة أبوظبي الرقمية، اتفاقيات إطارية مع عددٍ من كبريات شركات التقنية العالمية في مجال تراخيص البرمجيات وحلول البيانات بجميع تخصصاتها، وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع Elasticsearch، Talend، SAP، Alteryx، Informatica. كما وقّعت «الهيئة» اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كلٍ من «سيسكو»، و«سبرينكلر» و«سايبر جيت» و«هواوي» و«أوراكل» لتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدّمها هذه الشركات، وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في إمارة أبوظبي.