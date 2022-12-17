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حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي

حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي
17 ديسمبر 2022 23:10

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم السبت، مهرجان ليوا الدولي 2023 الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر الجاري، وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفقاً لما جاء على الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

ورافق سموه، خلال الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وتعرف سموه، خلال الزيارة، على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان حتى آخر يومين من أيامه والتي ستشهد إقامة بطولة صعود تل مرعب وهي الحدث الأشهر والأبرز سنوياً.

وأضاف المكتب الإعلامي «استهل سموه الزيارة بتفقد قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية ومتاجر التجزئة والترفيه العائلي وتجارب الطهي العالمية، حيث ستستضيف منطقة تناول الطعام (جيز) شركاء عالميين في مجال الطهي في كل عطلة نهاية أسبوع لتقدم للزائرين تجربة تناول طعام متعددة الأذواق».

كما تضم القرية عروض الثقافة الإماراتية والتصميم الإماراتي المعاصر، إلى جانب منافذ القهوة المصنوعة يدوياً، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المناسبة للأطفال من الأعمار كافة، ويشتمل البرنامج على الترفيه والألعاب والتجارب الثقافية الترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الإلكترونية.

والتقى سموه، خلال الزيارة، عددا من نجوم السينما الأميركية الذين يحضرون المهرجان للاطلاع على فعالياته ومنافساته المتنوعة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، بالحضور الجماهيري الكبير والتنظيم المميز لمهرجان ليوا الدولي، وأكد على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاحه كونه يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة وأصبح مقصداً مهما لعشاق التحدي والمغامرة ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ودعا سموه إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشاركين في المسابقات، منوهاً إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مهرجان ليوا الدولي
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