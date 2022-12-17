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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية عُمان

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية عُمان
17 ديسمبر 2022 22:28

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عُمان.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مخرجات الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى سلطنة عمان الشقيقة وما أثمرت عنه من نتائج مهمة تؤكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وأوضح سموه، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية-العُمانية تزداد رسوخاً في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

حضر الاجتماع سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عُمان.

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المصدر: وام
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