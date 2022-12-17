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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
17 ديسمبر 2022 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 05:04 والجزر الأول عند الساعة 11:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:44.

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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
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