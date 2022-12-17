فريق طبي ينقذ حياة توأم في دبي

أم القيوين (الاتحاد)

تمكن فريق طبي في المستشفى الدولي الحديث بدبي، من إنقاذ حياة توأم في اللحظات الأخيرة أثناء الولادة، بعد أن لوحظ معدل نبضات قلب أحد التوأمين وصل إلى 80 نبضة في الدقيقة، في حين أن المعدل الطبيعي 120 إلى 160 نبضة في الدقيقة، ويعتبر انخفاضاً شديداً في دقات القلب ومؤشراً خطيراً.

وقال الدكتور محمد سالم العالم، اختصاصي أمراض النساء والتوليد بالمستشفى، أن الأم من الجنسية الفلبينية تبلغ من العمر 32 عاماً، كانت تعاني من فشل في الحمل منذ 7 سنوات، بسبب إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض، وبعد خضوعها للعلاج، استطاعت الحمل لأول مرة بتوأم ذكر وأنثى.

وأشار إلى أن الأم لاحظت خروج سوائل، واتصلت بطبيبها، الذي أخبرها بأن موعد الولادة قد حان، وطلب منها مراجعة قسم الطوارئ على الفور، ووضعت تحت المراقبة المستمرة، وبعد ساعتين أجريت لها بعض الفحوصات، وتبين بأن دقات قلب أحد الأجنة بدأت بانخفاض شديد، مما استدعى إجراء عملية قيصرية لها بشكل طارئ، لإنقاذ حياة التوائم.

وأضاف الدكتور محمد العالم، إن العملية كانت صعبة جداً، نظراً لجلوس الجنين بعمق في الحوض، والعرض التقديمي للوجه شبه مرن، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس، حيث أجري له الإنعاش، لمساعدته على التنفس بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن حالة التوأم الثاني «البنت» طبيعية وتمت ولادتها بسهولة ويسر، وحالتها الصحية جيدة.

وثمنت شارلوت ريوندت، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، جهود الفريق الطبي والممرضات والإدارة، الذي تمكن من إنقاذ التوائم في الوقت المناسب، مؤكدة أن جهودهم ساهمت في إسعاد أم وأسرتها، كانت تنتظر التوأم، وهما الآن بصحة جيدة.