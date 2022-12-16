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الإمارات

فريق فرسان الإمارات يحتفل باليوم الوطني البحريني

فريق فرسان الإمارات يحتفل باليوم الوطني البحريني
17 ديسمبر 2022 00:38

أبوظبي (وام)

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احتفل «فريق فرسان الإمارات» التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي بعروض جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي، أمس، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ51 الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام.
وقدم الفريق عروضاً جوية تميزت بالجرأة والاحترافية، وأبهرت الجماهير من رواد الحدث، حيث رسم الطيارون مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان التي أذهلت الزوار. ويضم فريق «فرسان الإمارات» نخبة من الطيارين المحترفين الذين لهم مشاركات عديدة في المناسبات والمعارض المحلية منها والدولية.
وفي الختام، تقدم فريق فرسان الإمارات بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الوفي بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لهم دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

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