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ولي عهد الفجيرة يؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية

ولي عهد الفجيرة لدى استقباله عبدالله بن طوق المري
17 ديسمبر 2022 00:37

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
ورحب سموه بالضيف، مثنياً على عمل وزارة الاقتصاد وجهودها المتواصلة نحو الارتقاء بقطاع الاقتصاد في الدولة.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية وسياساتها في العالم، وتطوير الخطط التنموية للمشاريع والشركات التي تخدم عمل الاقتصاد، لتكون دولة الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الاقتصادي، ووجهة استثمارية جاذبة على مستوى العالم.
وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مختلف الجوانب الاقتصادية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري للدولة، وسبل تحقيق نموهما على المستوى المحلي والدولي.
من جانبه، أشاد معالي عبدالله بن طوق المري بالدور الكبير الذي تلعبه إمارة الفجيرة عبر مشاريعها الاقتصادية ومؤسساتها الحيوية في دعم مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني على الصعيد المحلي والعالمي.
حضر اللقاء، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
عبدالله بن طوق
محمد بن حمد الشرقي
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