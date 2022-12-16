«الوطني» يبحث التعاون مع «النواب الليبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقاء افتراضي مع يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بدولة ليبيا، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية، وأهمية التنسيق والتعاون في المشاركات البرلمانية، لتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.