«وام» تؤكد أهمية الشراكات الإعلامية

موسكو (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في موسكو تحت عنوان «روسيا - العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي». وانطلق المؤتمر الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية العالمية الإسلامية ووكالة الأنباء الدولية سبوتنيك واتحاد وكالات الأنباء للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «UNA»، بمشاركة أكثر من 50 ممثلاً عن مؤسسات إعلامية حول العالم. وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال كلمته في جلسة بعنوان «وتيرة التعاون الإعلامي بين روسيا - العالم الإسلامي.. المشاريع المنفذة والآفاق»، إن العمل الإعلامي المشترك بين مختلف دول العالم هو من أساسيات مجالات التعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام وتقنيات الاتصال من جهة والاحتياجات المعرفية والمعلوماتية المتزايدة من جهة أخرى. وأشار إلى استضافة دولة الإمارات النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام في نوفمبر الماضي بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية النوعية، إذ جاء هذا الحدث العالمي خطوةً عمليةً رائدةً نحو إيجاد المبادرات الإعلامية التي تربط شرق العالم مع غربه وجنوبه مع شماله.

وناقش المشاركون في المؤتمر أهمية التعاون بين وسائط الإعلام في الاتحاد الروسي ووكالات الأنباء في بلدان منظمة الدول الإسلامية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات مشتركة في المجال الإعلامي.