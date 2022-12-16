دائرة القضاء تقدم استشارات وورشاً تثقيفية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثالث، المقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وذلك تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين»، والذي يختتم يوم غد 18 ديسمبر في جزيرة الحديريات.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الملتقى الذي يستهدف دعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار الأسري في المجتمع، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، للمساهمة في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، عبر المبادرات النوعية والفعاليات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة البناء السليم للأسرة، بما يضمن تنشئة أجيال واعدة تسهم بكفاءة وفعالية في تطوير مسيرة دولة الإمارات.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دائرة القضاء لتطوير برامج التوجيه الأسري واتباع أساليب مبتكرة تمكن الأسر من حل الخلافات وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الداعمة لتحقيق التماسك المجتمعي ابتداء من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس بنائه.

ويوفر جناح دائرة القضاء في الملتقى الأسري الثالث لزواره، خدمات الاستشارات الأسرية والنفسية التربوية، عن طريق نخبة من المختصين، كما يتيح لهم حضور عدد من الورش التوعوية والتثقيفية، ويعرفهم بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ودوره في رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع، مع التركيز على التوعية بالمخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية الحد من آثارها.