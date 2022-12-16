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«زايد العليا» توزع 500 عبوة للاستخدام المتعدد

توزيع العبوات خلال فعاليات الملتقى (من المصدر)
17 ديسمبر 2022 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة لتوزيع 500 من عبوات الاستخدام المتعدد للمشروبات تحمل شعار المؤسسة وشعار مؤتمر كوب 28، على زوار ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 2022 الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين»في جزيرة الحديريات  أبوظبي ويقام يوم غد 18 ديسمبر الجاري بمشاركة العديد من الجهات.
المبادرة تؤكد على تعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع كافة الهيئات والجهات الحكومة وغير الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات للحفاظ على البيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجهها من خلال استثمار كافة المناسبات والفعاليات
وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن قضية البيئة والتوعية البيئية تشغل حيزاً كبيراً في جميع ملفات ومؤتمرات وفعاليات المؤسسة التي تفتخر بأنها تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول.
ويأتي إطلاق المؤسسة لتلك المبادرة ضمن جهودها للحفاظ على البيئة والدعوة للحد من استخدام كافة أنواع المواد البلاستيكية، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى التنمية الأسرية الثالث للعمل على رفع مستوى الوعي البيئي للزوار، وهي فرصة لتعزيز جهود الدولة لحماية البيئة.
 وتعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على نشر الوعي بالحفاظ على البيئة بين جميع منتسبيها من أصحاب الهمم وكوادرها الوظيفية وبناء القدرة لديهم، وتشجيع مشاركتهم في المناسبات البيئية وتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات والجمعيات التي تهدف للحفاظ على البيئة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
أبوظبي
ملتقى أبوظبي الأسري
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