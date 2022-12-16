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الإمارات

وفد «الإمارات للسرطان» يزور «اتصالات أبوظبي»

خلال اللقاء (من المصدر)
17 ديسمبر 2022 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل سلطان محمد الظاهري مدير عام اتصالات أبوظبي، وفد جمعية الإمارات للسرطان برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي ضم نائب الرئيس المستشار الدكتور عبدالله الكعبي والمهندس محمد عوض سليمان سكرتير عام الجمعية والدكتور محمد السيد عبدالرحمن مدير التسويق. 
حضر اللقاء من جانب اتصالات ا أيمن عقيلة نائب رئيس مساندة قطاع الأعمال ودعم العملاء وخالد راشد الزعابي مدير تنفيذي أول في المبيعات الحكومية وفيصل الرئيسي مدير تنفيذي العلاقات الحكومية وكبار الشخصيات.وتناول اللقاء المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها جمعية الإمارات للسرطان وفي ختام اللقاء قدم الشيخ سالم بن ركاض إلى إدارة اتصالات نسخة من كتاب «شركاء التكافل الإنساني» الذي يسلط الضوء على مسيرة الجمعية في رعاية مصابي السرطان كما تم تبادل الدروع التذكارية.

سلطان محمد الظاهري
الإمارات
أبوظبي
جمعية الإمارات للسرطان
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