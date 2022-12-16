«إسلامية دبي» تعزز الوعي الأسري

دبي (الاتحاد)

أطلق قطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة بعنوان «تعزيز الوعي الأسري» ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة لعام 2022-2024م.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية راعي المبادرة: يأتي إطلاق المبادرة التي تخدم الأسرة والمجتمع وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة والمستمرة في دعم الأسرة الإماراتية.

وأشارت يسرى سعيد القعود مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني مسؤولة المبادرة إلى عقد «مختبر الابتكار» وجلسة للعصف الذهني تمحور عن مناقشة جملة من المواضيع وأربعة محاور أساسية تخدم الأسرة والمجتمع، وتناول المحور الأول مناقشة العزوف عن الزواج، والثاني بعنوان الأسرة النووية والأسرة الممتدة، والثالث بعنوان قلة الخصوبة والرغبة في الإنجاب، والرابع تضمن مناقشة محاكاة ثقافات الحياة الأجنبية، ومشاهير قنوات التواصل الاجتماعي.

حضر مختبر الابتكار الدكتور عبدالله أحمد بن الشيخ رئيس مجلس شباب دبي ومدراء الإدارات والمستشارين والمتخصصين.