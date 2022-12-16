دعوة مرتادي الرحلات الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد خبراء ومختصون في مجال المغامرات بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة السياحة برأس الخيمة وقسم الشرطة السياحية، أهمية اتباع مرتادي المناطق الجبلية الإرشادات والنصائح حفاظا على سلامتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، بالتعاون مع المرشد السياحي عبد العزيز الشرهان.

وقال العقيد ركن دكتور عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة أن فيديو تم إصداره باللغتين العربية والانجليزية يضم باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التي يتوجب على المغامرين ورواد المناطق الجبلية وممارسي الهوايات في هذه المناطق الالتزام بها.

أكد العقيد النعيمي، أن إصدار الفيديو التوعوي يأتي في هذا الوقت من العام الذي تتحسن فيه حالة الطقس ويشهد إقبالاً متزايداً من رواد الجبال الراغبين في ممارسة رياضة المشي والمسير الجبلي والتسلق وغيرها من الرياضات الجبلية حرصا من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على سلامتهم، داعياً مرتادي المناطق الجبلية إلى التقيد بالإرشادات والنصائح والتعاون مع الجهود الشرطية الرامية لتعزيز أمنهم وسلامتهم.

وقال المرشد الجبلي عبدالعزيز الشرهان إن هناك قواعد وإرشادات لابد من التأكد من تحقيقها في حال الخروج لرحلة جبلية مثل التأكد من حالة الطقس من قبل المصادر المعتمدة وتحديد المكان والوقت المستغرق للوصول له وإبلاغ أحد الأفراد أو الأهل أووجود مرشد جبلي، ناهيك عن ضرورة وجود حقيبة للإسعافات الأولية والملابس الملونة وحذاء مخصص للمغامرة وطاقية للوقاية من أشعة الشمس ومصباح وبطارية إضافية وصفارة لحالات الطوارئ وتوفر كمية كافية من الأكل وماء كاف، وشرب كمية من المياه كل 15 دقيقة وعدم استخدام الهاتف كثيرا إلا في حالات الضرورة والتأكد من شحنه بشكل كامل، وعصي للمشي الجبلي وفي حالة الشعور بالتعب يجب أخذ قسط من الراحة وعدم تجاهل الإرهاق والتعب، وحقيبة نوم.

وحول درجات الحرارة في جبل جيس أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة في جبل جيس 7.4 درجة مئوية.