بلدية أبوظبي تعرف بخدمات التصنيف عبر «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع تخطيط المدن خلال الربع الرابع من العام الجاري سلسلة افتراضية من الورش التوعوية التي استهدفت توعية المنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي مثل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بشأن نظام وتعليمات أنظمة التصنيف وكيفية التقديم على خدمات التصنيف عبر منصة «تم».

جاءت الورش ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التي تستهدف العاملين ضمن هذا القطاع في إمارة أبوظبي، وتجسيداً لاهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتعريف الشركاء الاستراتيجيين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع البناء والإنشاء.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات الإمارة.

وركزت ورش العمل على عرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتصنيف المنشآت الهندسية، وقد تم شرح كيفية التقديم على خدمات التصنيف من خلال منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المنشأة الهندسية تقديمها في طلب التصنيف، ومن ثم قام فريق العمل بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات الواردة من قبل ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

وتناولت الورش النظم المستحدثة لتصنيف المقاولين والاستشاريين، والتي تتضمن حماية المقاولين والمكاتب الهندسية من المنافسة غير المتكافئة، وضمان حصول الكيانات العاملة في قطاع التشييد والبناء على شهادة المعيار الدولي لإدارة البيئة 14001 وشهادة إدارة الجودة ISO 9001 وضمان الحصول على تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع، وكذلك ودعم الجهات التي تقوم بعملية التأهيل من خلال توفير قاعدة بيانات المقاولين والمكاتب الهندسية المصنفين والحيلولة دون ارتباط المقاولين والمكاتب الهندسية بمشاريع تفوق قدراتهم المالية والفنية، وربط تصنيف تخصصات الاستشارات الهندسية وأنشطة المقاولات في إصدار تراخيص البناء، واستحداث نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي للمقاولين والمكاتب الهندسية ونظام تدقيق ميداني للرقابة على حسن الأداء في المراحل المستقبلية، وحوكمة تطوير المنظومة وصيانتها من خلال مهام واختصاصات اللجان والفرق التشغيلية المعتمدة.



