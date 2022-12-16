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تفاهم بين بلدية عجمان و«الأراضي»

عبدالرحمن النعيمي وعمر المهيري يوقعان المذكرة (من المصدر)
17 ديسمبر 2022 00:37

عجمان (الاتحاد)

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وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإمارة، في إطار حرص الطرفين على توطيد التعاون المشترك القائم ودعم المشاريع والخطط المستقبلية.
ووقع المذكرة بالإنابة عن دائرة البلدية عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، كما وقع بالإنابة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري مدير عام الدائرة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وقال عبدالرحمن النعيمي، أن دائرة البلدية تحرص على مد جسور التعاون المشترك مع كافة الجهات والدوائر والمؤسسات، وفتح آفاق عمل جديدة، لتحقيق رؤية حكومة عجمان وأهدافها الاستراتيجية، لافتاً إلى إن جميع الدوائر تعمل لخدمة المجتمع وتوفير خدمات مثالية، يلمس أثرها الجميع، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في استدامة العمليات والأداء المؤسسي.
من جهته، ثمن المهندس المهيري، الشراكة الإستراتيجية الوطيدة مع دائرة البلدية والتخطيط، مؤكداً أهمية توقيع هذه المذكرة التي من شأنها تعزز دعائم التعاون المشترك، وتحسن رحلة المتعاملين من خلال استحداث حلول مبتكرة وأساليب عمل رقمية عصرية، تدعم الرؤية المشتركة للجهتين، والتي ترمي إلى النهوض بمستوى أداء العمل الحكومي، وتقديم خدمات متكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات مختلف الفئات المعنية. وأكد إن دائرتي الأراضي والبلدية، تعملان باستمرار على تبسيط إجراءات العمل، وتطويرها من خلال تعزيز عملية الربط الإلكتروني، وتسهيل تبادل البيانات الهندسية، مما يقلص زمن إنجاز المعاملات، ويرفع مستوى جودة ودقة العمليات المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بإصدار المخططات وتثمين قطع الأراضي وتوحيد بيانات الأرشيف، فضلاً عن عمليات إعادة التخطيط، وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بالمكاتب العقارية والملاك والمستثمرين.

بلدية عجمان
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عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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