حمدان بن زايد: الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية راسخة

الظفرة (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه في تغريدة علي حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.. الإمارات والبحرين علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ترعاها قيادتا البلدين. حفظ الله البحرين وأهلها وأدام الله عليها العز والتقدم والاستقرار».