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طحنون بن محمد: كل عام والبحرين في عز ومجد

طحنون بن محمد: كل عام والبحرين في عز ومجد
17 ديسمبر 2022 00:38

العين (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى، حفظه الله، ولشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وتمنياتنا الخالصة بدوام الازدهار والتطور وكل عام والمملكة بحكمة قيادتها في عز ومجد».

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