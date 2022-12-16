طحنون بن محمد: كل عام والبحرين في عز ومجد

العين (الاتحاد)
هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى، حفظه الله، ولشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وتمنياتنا الخالصة بدوام الازدهار والتطور وكل عام والمملكة بحكمة قيادتها في عز ومجد».
تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله، ولشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وتمنياتنا الخالصة بدوام الازدهار والتطور وكل عام والمملكة بحكمة قيادتها في عز ومجد— طحنون بن محمد آل نهيان (@Tahnoonbm) December 16, 2022