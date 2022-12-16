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شرطة أبوظبي و«أكاديمية قرقاش» تنظمان «مهارات الدبلوماسية»

شرطة أبوظبي و«أكاديمية قرقاش» تنظمان «مهارات الدبلوماسية»
17 ديسمبر 2022 00:37

أبوظبي (وام)

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نظمت القيادة العامة لشرطة ابوظبي بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برنامجاً تدريبياً لإكساب منتسبيها المهارات القيادية والإدارية والمعرفة بأهم مبادئ الدبلوماسية الحديثة.
ورحب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بضباط شرطة أبوظبي مؤكداً إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في إعداد كادر دبلوماسي مميز ممن يمتلكون القدرة والمهارة للمساهمة في تعزيز الإنجازات الدبلوماسية في دولة الإمارات.
وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أفضل الأوساط الأكاديمية والبحثية والعملية، وتهيئها سعياً لتمكين طلبتها من الحصول على المعرفة والمهارات الاستثنائية لتأدية مهامهم كدبلوماسيين مستقبليين، يسعون بعزيمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الدبلوماسية
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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