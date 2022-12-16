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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
16 ديسمبر 2022 18:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 18:04 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 01:20.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:17.

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المصدر: وام
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