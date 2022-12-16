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الشيخة فاطمة تهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين

الشيخة فاطمة تهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين
16 ديسمبر 2022 15:38

رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال51 للمملكة. وقالت سموها بهذه المناسبة «يطيب لي أن أعرب لسموكم عن أجمل التبريكات وأصدق التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين الشقيقة، في ظل النجاحات والإنجازات التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات التنموية، بفضل الرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإنه ليسعدني أن أبدي مقدار اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما ‏تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة، وندعو الله العلي القدير أن يعيدها على سموكم بدوام الصحة والسعادة وعلى المملكة الحبيبة وشعبكم الكريم بمزيد من التطور والرخاء والازدهار».

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