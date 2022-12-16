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«التوقيع الإلكتروني» لترخيص المركبات في الشارقة

«التوقيع الإلكتروني» لترخيص المركبات في الشارقة
16 ديسمبر 2022 11:59

تحقيقاً لإستراتجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات والسعي نحو تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المتعاملين، فعلت القيادة العامة لشرطة الشارقة المتمثلة بقسم ترخيص الآليات، خدمة التوقيع الإلكتروني لخدمات ترخيص المركبات لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة، بهدف تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية،وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم عبدالرحمن خاطر، رئيس قسم ترخيص الآليات في شرطة الشارقة أن خدمة التوقيع الإلكتروني، استهدفت الأفراد بتمكين أصحاب المركبات من التوقيع الإلكتروني على موقع وزارة الداخلية، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية ثم الخدمات المرورية، والتوجه إلى توقيع اتفاقية ثم الخدمات الرقمية، وذلك بشرط تفعيل الهوية الرقمية، حيث إن التوقيع يسهل المعاملات التي تختص بنقل المركبات وتحويلها وتصديرها ونقل ملكية المركبة من شخص لآخر دون الحاجة إلى الحضور .

أما بالنسبة إلى الشركات فقد قال رئيس قسم ترخيص الآليات بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة بعد إحضار خطاب التمثيل من الشركة للسماح لأحد أفراد الشركة لكي يقوم بمهامهم بعملية التسجيل وتجديد ونقل الملكيات الخاصة بمركبات الشركة ، فيجب عليه الحضور والتوقيع في المواقع التالية : الفحص الثقيل ( تسجيل ) – الصناعية 12 ، ومكتب الشرطة في الرقعة الحمراء ( المعارض) ، وقسم ترخيص المركبات الذيد ، ومركز شرطة كلباء، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تطوير منظومتها الشرطية والارتقاء بخدماتها المقدمة،وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لخدمة الجمهور وتبسيط إجراءاتهم ، وتقديم خدمات رائدة ومتطورة .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
الترخيص
شرطة الشارقة
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