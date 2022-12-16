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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
16 ديسمبر 2022 10:01


 
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تهنئة مماثله إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثله إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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