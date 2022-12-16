ضمّ "تدوير" إلى محفظة شركات"القابضة" لتعزيز الاستدامة
ضمّ "تدوير" إلى محفظة شركات"القابضة" لتعزيز الاستدامة
16 ديسمبر 2022 09:51
أكدت "القابضة" (ADQ) ضم شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" إلى مجموعة شركاتها ضمن محفظة الطاقة والمرافق.
وقد تم تحويل مركز أبوظبي لإدارة النفايات إلى شركة أبوظبي لإدارة النفايات مع نقل كامل ملكيتها إلى شركة "القابضة" (ADQ).
يعد انضمام "تدوير" إلى محفظة "القابضة" (ADQ) لقطاع الطاقة والمرافق خطوة أساسية لدعم جهودها في تعزيز مستقبل الاستدامة في دولة الإمارات وبناء مجموعة متكاملة من الشركات الرائدة ضمن قطاعاتها المتنوعة، كما يعزز من مكانة "القابضة" (ADQ)لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ودفع التميز عبر محفظة شركاتها المتوسعة.
وفي تصريح له قال حمد عبدالله الحمادي، المدير التنفيذي لمحفظة الطاقة والمرافق في "القابضة" (ADQ): "يُضيف انضمام "تدوير" إلى مجموعة الشركات المتخصّصة في قطاع الطاقة والمرافق المزيد من القيمة لمحفظة "القابضة" (ADQ)، وذلك نظرًا لدوره الحيويّ في تدوير النفايات وإعادة استخدامها. وتُعدّ إدارة النفايات ركيزة أساسية لنهج الاقتصاد الدائري الذي يدعم توجّهنا نحو مستقبل أكثر استدامةً في دولة الإمارات، وذلك من خلال تركيز استثماراتنا على القطاعات الرئيسية لاقتصادنا المحلي، والتي تعزز إنشاء بيئة مستدامة. وسوف نعمل على دعم النمو المستقبلي في "تدوير" والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع إمارة أبوظبي والمنطقة".
ومن جانبه، صرح علي الظاهري، المدير العام بالإنابة في "تدوير": " يعد انضمام "تدوير" إلى محفظة "القابضة" (ADQ) خطوة هامة في مسار رحلتنا الهادفة إلى تحويل نهج إمارة أبوظبي في إدارة النفايات؛ حيث يُشكل تطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات ركنًا أساسيًا في جهود الإمارة الرامية إلى الحفاظ على صحّة المجتمع وسلامته. ومن خلال امتلاكها لأكبر محفظة استثمارية ضمن قطاعي الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، ستسهم "القابضة" (ADQ) في مساعدتنا على تطوير عروضنا، وبناء شراكات جديدة مع شركات محفظتها، بما يدعم مساعينا للحدّ من تحويل النفايات الصّلبة إلى المطامر خلال العقد القادم".
"تدوير" هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النّفايات في إمارة أبوظبي، وملتزمة بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات، وتحقيق الريادة في استخراج القيمة من النفايات للمساهمة في الطموحات الوطنية لتحقيق الاستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة والمرافق في محفظة شركات "القابضة" (ADQ) يضم أيضًا شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة أبوظبي لخدمات الصّرف الصّحي وشركة مياه وكهرباء الإمارات.