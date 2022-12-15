سلطان القاسمي يترأس اجتماعاً حول الموارد البشرية

الشارقة (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين حول سياسات الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

ناقش الاجتماع الذي عقد في دارة الدكتور سلطان القاسمي عدداً من الموضوعات المعنية بتطوير السياسات العامة للموارد البشرية، ومتابعة ملف التوظيف الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً بالغاً ومتابعة مستمرة. وتناول الاجتماع متابعة مجموعة من التوجيهات السابقة الخاصة بعدد من الدراسات حول الفرص الوظيفية الحالية والمستقبلية، والعمل على توفيرها بأفضل الأنظمة والإجراءات التي تصب في مصلحة الباحثين عن العمل.

كما تضمن الاجتماع الحديث حول تطوير أنظمة التوظيف وقواعد البيانات بشكل مستمر بما يضمن مواكبة الخدمات الحديثة، وتقديمها بأسرع الطرق وأحدث الوسائل.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية.