عمار النعيمي: نتطلع لتكامل العمل الحكومي

عجمان (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الختامية لعام 2022، التي عقدت بديوان الحاكم، حيث أشاد سموه في افتتاح الجلسة باختيار إمارة عجمان لتكون نقطة انطلاق حملة أجمل شتاء في العالم والتي تحمل شعار «موروثنا»، والتي تعد فرصة لإبراز مقومات الإمارة وتفرّدها، حيث تتميّز إمارة عجمان بخصوصيتها الأصيلة وقيمها المتوارثة وشعبها المُحِب.

وأضاف سموّه أنّه في ظل الانتعاش الذي تشهده الدولة في القطاع الاقتصادي والسياحي، نتطلّع لفترة مزدهرة بتكامل العمل الحكومي المشترك لتعظيم الاستفادة من الفُرص وتوفير تجربة اجتماعية فريدة لسكان الإمارة وزوارها، وتعزيز حضور الإمارة على الخارطة السياحية. وناقشت الجلسة تحضيرات واستعدادات الإمارة لحملة أجمل شتاء في العالم والتي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من إمارة عجمان تحت شعار «موروثنا» حيث تعتزم الإمارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمهرجانات التي ستسهم في تنشيط ودعم السياحة الداخلية في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى منطقتي مصفوت والمنامة الزاخرة بالعراقة والأصالة والتي تعكس شعار الحملة، وإبراز مقوماتها الجغرافية والتراثية لسياح الإمارة والدولة.

وأقرّ المجلس إطلاق حزمة من المحفزات والتسهيلات لتعزيز إشراك القطاع الخاص وضمان مشاركتهم الفاعلة في إنجاح الحملة، تتضمن إعفاءات وتخفيضات في بعض الرسوم الحكومية وتسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع خلال فترة الحملة وتوفير الخدمات اللازمة للمرافق ومواقع الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات من قبل الخبراء المختصين في الجهات الحكومية.

وفي إطار التحضيرات لحملة أجمل شتاء في العالم والاستعدادات التي تعمل عليها الإمارة، ناقش أعضاء المجلس المقترحات التي من شأنها أن تدعم الحملة على المدى البعيد، وتساهم في إبراز جمالية الإمارة التي تتميز بطابعها الفريد، وترسيخ الصورة الذهنية لمدينة عجمان دار الأمان، والتوسّع في المساحات الخضراء والزراعات التجميلية في الشوارع الرئيسية والاهتمام بالمظهر الحضاري العام.

كما ناقش أعضاء المجلس إمكانية إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة كأحد الحلول المستدامة للتطور العمراني والنمو السكاني المتزايد الذي تشهده الإمارة، لاسيما بعد إعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيسهم إنتاج الطاقة المتجددة في إحداث نقلة نوعية في المشاريع الاقتصادية ودعم المستثمرين وأصحاب الأعمال في الإمارة مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة من الانبعاثات الضارة وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

كما اطلّع أعضاء المجلس على مشروع الموازنة الحكومية العامة لعام 2023 وأهم المشاريع والمبادرات، وأكّدوا على ضرورة توجيه الموازنة بكفاءة لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة البيئية.