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الإمارات

وزير «الخارجية» الهندي يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات

سوبرامنيام جاي شانكار
16 ديسمبر 2022 01:45

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على عمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات التي أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.
وأشار في تصريحات على هامش زيارته للإمارات التي التقى خلالها عددا من المسؤولين في الدولة إلى أهمية التعاون الإماراتي الهندي على مستوى المجموعات والمنظمات متعددة الأطراف، سواء الشراكات القائمة مثل مجموعة I2U2 أو فرص التعاون المستقبلیة مع مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. وسلط الضوء على عدد من البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى عقد محادثات على المستويات الوزارية لتوطيد العلاقات في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة.
وقال« منذ أن اتخذت قيادتا البلدين قرارًا استراتيجيًا لتعزيز العلاقات الثنائية في عام 2015، تعمل الوزارات والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني في الدولتين على دعم هذا التعاون وتعزيزه في قطاعات جديدة ».
وأشار معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار إلى ريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي فضلا عن اهتمامها بدعم الشركات الناشئة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً تعليمياً مهماً». وقال الوزير الهندي إن الدولتين الصديقتين تتعاونان في استدامة المناخ، مشيراً في هذا الصدد إلى استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023.

الخارجية الهندية
الإمارات
الإمارات والهند
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سوبرامنيام جاي شانكار
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