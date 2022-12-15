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منتدى أبوظبي للسلم يشارك في القمة الأميركية الأفريقية

منتدى أبوظبي للسلم يشارك في القمة الأميركية الأفريقية
16 ديسمبر 2022 01:41

واشنطن (وام)

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يشارك الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم في أعمال القمة الأميركية الأفريقية المقامة حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور أكثر من خمسين وفداً من القارة الأفريقية، والتي خصصت لمعالجة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب وقضايا التنمية، وذلك بدعوة من الحكومة الأميركية. والتقى الأمين العام على هامش أعمال هذه القمة بعدد من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية، من بينهم رئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس غينيا بيساو عمر سيسكو امبالو سيسكو ورئيس النيجر محمد بازوم، كما التقى كذلك برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد الأمين العام أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا لرؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رؤية السلام والانفتاح على العالم وزيادة الأصدقاء، من خلال قيم التسامح والتعايش والاحترام، وهي الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شهر يوليو الماضي. وأضاف أن الدعوة للمشاركة في هذه القمة تأتي كذلك تثمينا لجهود الإمارات، في دعم السلام والمصالحات في كل ربوع القارة انطلاقا من رؤيتها الثابتة لأهمية التعايش والتصالح والتسامح، والتي من ثمراتها مبادرة «المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم» الذي أطلقه منتدى أبوظبي للسلم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية والاتحاد الأفريقي.

المحفوظ بن بيه
منتدى أبوظبي للسلم
الإمارات
واشنطن
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